Subiscono un furto d'auto e, a distanza un mese, la ritrovano casualmente facendo una ricerca su internet. E' accaduto a una coppia di San Salvo. Due persone tra le tante vittime dei ladri che imperversano nel Vastese, dove non si ferma l'ondata di furti di ogni genere: dalle vetture che spariscono sotto casa, agli appartamenti svaligiati, alle campagne depredate fino ad arrivare ai topi d'ombrellone, che hanno derubato i bagnanti fino a qualche giorno fa.

La storia di cui sono protagonisti, loro malgrado, i due sansalvesi risale allo scorso mese di febbraio, ma è emersa solo in questi giorni.

Era l'11 febbraio quando, in una settimana in cui i furti d'automobili erano all'ordine del giorno, mani ignote hanno trafugato anche un'Alfa 147 parcheggiata in via Stingi.

Il ritrovamento - Sono state le stesse vittime a rintracciare la loro macchina. E' avvenuto casualmente: effettuando una ricerca su internet attraverso un motore di ricerca su cui hanno digitato chiavi di ricerca riferite a furti e ricettazioni d'auto, è spuntata immediatamente una notizia riportata da svariati siti d'informazione. Era un articolo riguardante un inquietante assalto a un portavalori contenente oro sulla superstrada Foggia-Candela.

Per mettere a segno la rapina, il 28 febbraio i malviventi avevano rincorso con macchine di grossa cilindrata, accerchiato e fatto ribaltare il furgone per poi depredarlo. Per far perdere le loro tracce, avevano quindi svuotato il contenuto di alcuni estintori nelle auto utilizzate per compiere l'assalto.

Guardando alcune foto, la coppia sansalvese ha riconosciuto la propria Alfa 147. Anche il numero di targa era identico. Subito i due hanno allertato le forze dell'ordine che, compiute le necessarie verifiche, hanno restituito la vettura ai legittimi proprietari.