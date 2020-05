Si terrà stasera, alle 21.30, in piazza Barbacani, l'ultimo incontro a Scrittori in piazza con (IN)editi. "Chiunque abbia scritto o letto poesie, racconti, romanzi, avrà a disposizione un microfono per condividere le sue emozioni con un pubblico allargato. In questa occasione saranno proiettati i cortometraggi di Fabiola Catapano". spiegano Germana Benedetti e Anna Laura Petroro, dell'associazione Liber, che organizza la manifestazione.

In caso di pioggia l'appuntamento si terrà all'interno della Nuova libreria