Di soldi nelle case ce ne sono sempre meno. Un po' perché i proprietari, visto il rischio furti, tendono a lasciare poche cose di valore nelle loro abitazioni, un po' perché, di questi tempi, le famiglie di oggetti preziosi ne hanno davvero pochi.

Con la crisi i ladri puntano a generi alimentari, frutta e verdura. Se lo scorso anno nelle campagne di Vasto erano state depredate 600 piante di olivo, in questo mese di agosto tocca alle coltivazioni di pomodoro.

Due i campi ripuliti dai ladri: mani ignote hanno rubato alcune decine di chili di pomodori in un terreno di contrada Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo, e in un altro di contrada Frutteto, alla periferia settentrionale della città, dove più volte i residenti hanno subito furti in garage e rimesse agricole.

Al loro ritorno in campagna dopo ferragosto, gli agricoltori hanno trovato la brutta sorpresa.