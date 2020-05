E' in programma al Liceo Scientifico e Musicale "Raffaele Mattioli" di Vasto, il concerto inaugurale per l'anno scolastico 2013/14, venerdì 30 agosto alle ore 21.00 nell'auditorium della scuola.



Prima parte



Niccolò Paganini (1782-1840)

Cantabile in Re maggiore, op. 17



Niccolò Paganini (1782-1840)

Sonata 3, n. 6 in mi minore



Pablo de Sarasate (1844-1908)

Zingaresca per violino e pianoforte op. 20 n.1



Johannes Brahms (1833-1897

Danza ungherese, n.5 in fa diesis minore



Paolo Angelucci violino

Maria Del Bianco pianoforte





Intermezzo

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Pace, pace mio Dio (da La Forza del destino)

La Vergine degli angeli (da La Forza del destino)

Addio del passato (da La Traviata)



Alessandra Santovito soprano

Maria Del Bianco pianoforte



Seconda parte



François Borne (1840-1920)

Fantaisie Brillante sur l’opéra Carmen de Georges Bizet



Nino Rota (1911-1979)

Il padrino (The godfather)



Astor Piazzolla (1921-1992)

• Libertango

• Oblivion





Roberto De Grandis flauto traverso

Gianluca Ciampichetti pianoforte