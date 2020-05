Continua a far discutere la lettera aperta con cui un cittadino vastese, L.R., ha chiesto al sindaco, Luciano Lapenna, quando verrà definitivamente approvato ed entrerà in vigore il nuovo piano spiaggia di Vasto. Dopo la replica del primo cittadino, ecco la controreplica del nostro lettore.

"Roberto Gervaso affermava: Le promesse, in politica, si possono anche non mantenere, ma bisogna saperle fare.

Caro sindaco, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarla della tempestiva risposta, ma allo stesso tempo, posso chiederle cosa significa la sua risposta?

Lei amministra la nostra città da sette anni e ci viene a dire che è colpa del centrodestra? Benissimo, che il centrodestra abbia le proprie responsabilità sulla decadenza della nostra città è sotto gli occhi di tutti, infatti i vastesi le hanno confermato la fiducia per la seconda volta non più tardi di due anni fa; ma è possibile che in sette anni non si sia trovata una soluzione?

Lei ha parlato di una certa volontà per portare a termine il Piano spiaggia, ma la domanda che vorrei porle e alla quale vorrei una risposta è questa: quanto tempo ancora la cittadinanza dovrà aspettare per il bando? Avete stabilito un limite massimo? Per fine anno (2013) Vasto avrà il suo Piano spiaggia?

Il politichese è una bella lingua, ma noi, comuni mortali, non la comprendiamo!

La ringrazio anticipatamente per la risposta che, sicuramente, sarà chiara e concludo ricordando le parole di Andrè Suarès: In politica, la saggezza è non rispondere alle domande.- L'arte, non lasciarsele fare.

Buon lavoro e viva Vasto".