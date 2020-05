Da Tiziano Longhi, lettore di ZonaLocale.it, riceviamo e pubblichiamo.

"La prima dichiarazione stupefacente è del Sindaco: 'Non avremo i grandi nomi, che costavano quanto tutto il Festival di quest'anno'.

Così invece Stefania Del Casale presidente dell’associazione The Dreamers che dal 2008 al 2012 ha organizzato il Vasto Film Festival: 'Non l'abbiamo mai protocollata" dichiara. "La bozza datata 30 luglio 2013 è stata lasciata informalmente in Comune nell’attesa di ottenere un mandato come è già successo negli altri anni e per poterla quindi ampliare e completare...

...E’ importante inoltre sottolineare che il costo di questi ospiti ogni anno ha inciso solo del 20% sul totale dell’impegno finanziario del Comune'.

Che in Comune circolino dei foglietti svolazzanti non protocollati in attesa di incarichi e mandati già non mi sembra una bella cosa da sentire. Ma unendo le due dichiarazioni cosa dobbiamo capire? Che i precedenti VFF costavano 300mila euro l’uno?".