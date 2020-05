Ancora un brillante risultato per Nicolangelo Di Fabio ai Mondiali juniores di nuoto in corso di svolgimento a Dubai. Nei 200 stile libero, dopo aver ottenuto il 6° tempo nelle batterie, nella finalissima è arrivato a sfiorare il podio. Nuotando le 4 vasche in 1.48.49 si è classificato quarto, alle spalle dell'altro nuotatore azzurro, Andrea Mitchel D'Arrigo. La vittoria è andata all'australiano Mackenzie Horton, secondo il britannico James Guy.

Soddisfazione per essere arrivato insieme ai primissimi, migliorando di quasi un secondo il tempo di qualificazione. Di Fabio prima dell'ultima vasca era addirittura terzo, superato poi di 19 centesimi dal compagno di squadra D'Arrigo. Arrivare ad un soffio dal podio mondiale, con due dei tre atleti che lo hanno preceduto che hanno un anno in più di lui, è una soddisfazione enorme.

Se questo tempo fosse arrivato appena un mese fa Nicolangelo Di Fabio avrebbe ottenuto il pass per partecipare ai Mondiali assoluti. Lui e, naturalmente, D'Arrigo si sono tolti la soddisfazione di battere il record italiano junior che resisteva dal 1996, fatto segnare da Rosolino.

Chi lo segue da anni, a cominciare dal suo tecnico Domenico D'Adamo, sapeva bene che in un appuntamento così importante il giovanissimo nuotatore cupellese non avrebbe fallito. Dando un'occhiata anche ai suoi passaggi in gara c'è da ben sperare per la gara del 30 agosto, i 100 stile libero. In quell'occasione Nicolangelo Di Fabio potrebbe chiudere ancora meglio rispetto a quanto fatto nei 400, dove è arrivato sesto, e ai 200, quarto. Dita incrociate nel gruppo azzurro, a Cupello e Vasto, per la prossima gara di Nicolangelo Di Fabio.