Ecco tutti i movimenti di mercato della Vastese Calcio 1902, la pagina sarà aggiornata fino all'inizio del campionato di Eccellenza, previsto a settembre, con gli acquisti e le cessioni della società biancorossa. In rosso i fuoriquota.

Confermati: Cialdini (p), Triglione (d), Napolitano (d), Di Santo M. (c), Avantaggiato (c), Pantalone (c), Di Vito (a), Soria (a), Irmici (d)



Acquisti: Cardone (d, Altinrocca), Galiè (c, Vasto Marina), Benedetti (d, Vasto Marina), Berardi (d, Val di Sangro), Catenaro (d, Tre Ville), Torres (a, Us San Salvo), Cianci (p, Val di Sangro), Antignani (a, Guardiagrele), Balzano (a, Virtus Vasto), Spagnuolo (d, Us San Salvo), Battista (c, Vasto Marina), Miani (a, Pineto)



Cessioni: Della Penna (a, Vasto Marina), La Guardia (d, Vasto Marina), Radunanza (p, Team 604), Luongo (c, Virtus Cupello), Aquino (a, Team 604), Ciarlariello (d), Caruso (d), De Curtis (d), Alberico (a, Virtus Cupello), Di Laudo (c, Real Tigre, prestito), D'Alessandro (d, Real Tigre, prestito)



Allenatore: Nicola Di Santo (confermato)