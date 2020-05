Dopo il grande successo dello spettacolo comico “Al massimo uno show”, la compagnia teatrale “I Cinciallegri” torna con una nuova esilarante serie di sketch ad allietare il pubblico san salvese e non solo; il 29 agosto, infatti, al centro servizi culturale “Aldo Moro” di San Salvo, andrà in scena “Questo è l’ultimo…(Ve lo giuro!)”.

I nostri attori, Andrea Milano, Francesco Cervellino, Massimo Maci, Pierluigi Baisi e Fabio Arrivabene, sono pronti a mostrare nuovamente la loro comicità e creatività con un pizzico di ironia in più grazie alla new entry Angelica Di Pardo, protagonista in diverse scene caratterizzate da “questioni d’amore” e vicende quotidiane. Ma quello che davvero rende questo spettacolo così divertente è senza dubbio il prendersi gioco della realtà mediatica, dell’imbarazzo di alcune situazioni della vita con un’ironia mordace.



Non ci saranno lacrime né tristezza, ma solo tanto divertimento e tanta ironia. Il pubblico sarà messo di fronte ad uno spettacolo interamente scritto e recitato da questi sei attori in erba il cui obbiettivo principale è quello di comunicare e “dissacrare” questioni che riguardano il mondo e il vivere quotidiano.



La novità di questo spettacolo è il cinema: i ragazzi si sono cimentati in riprese e cortometraggi affinché la loro comicità possa emergere anche dietro ad una telecamera.



Fiduciosi nel riportare a casa un altro strepitoso successo, i nostri attori si sono impegnati al massimo e tutto in soli due mesi tra difficoltà relative ai tempi e agli spazi. Dopo questi due mesi passati in compagnia dei Cinciallegri, avendo avuto il piacere di osservarli sia durante le prove che al di fuori degli impegni artistici, posso affermare di aver incontrato ragazzi diversi, ognuno con un talento che lo rende speciale.



Siamo ormai giunti a pochi giorni dallo spettacolo e l’emozione inizia a sentirsi tra i nostri attori che continuano a provare affinché tutto sia perfetto per il giorno tanto atteso.







Mara Di Pietro