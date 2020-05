Il presidente regionale di “FARE Abruzzo”, Luigi Pirozzi, comunica che nel prossimo mese di ottobre verrà organizzato il 1° Corso di Formazione Politica in Abruzzo.



“La Scuola di Formazione Politica si pone l'obiettivo di distinguere, attraverso la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle capacità di chi vuole diffondere il messaggio di FARE, il nostro attivista politico da quello di qualsiasi altro partito: non solo convinto ma anche competente. La Scuola di “FARE Abruzzo” vuole diventare un centro di eccellenza per la formazione di una classe politica all'altezza dei cambiamenti che interverranno nello scenario politico italiano.”



Il corso si terrà a Pescara, durerà 6 ore e si svolgerà di sabato. Ulteriori informazioni verranno comunicate successivamente.