In programma due concerti degli Hexperos, il primo con Stella Nova a Lanciano per il Mastro Giurato oggi, 27 agosto alle ore 21.00, il secondo invece sarà un concerto solista di arie verdiane e tostiane, accompagnata da pianoforte e flauto, in programma giovedì 29 agosto a Palazzo D’Avalos alle ore 21.00.

Gli Hexperos sono un gruppo di musica noto in tutta Europa, formato da due vastesi: Alessandra Santovito, voce, flauto traverso, ex membro fondatore della band Gothica e Francesco Forgione, contrabbasso, violoncello, arpa bardica, percussioni e tastiere.

Due ragazzi di Vasto che fanno coppia anche nella vita, che si sono fatti apprezzare in tutto il continente con una musica di nicchia, i loro cd sono distribuiti in tutto il mondo.