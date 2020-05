Mercoledì scorso è iniziata la nuova stagione per la Vastese Juniores, guidata anche quest'anno dal mister Michele Stivaletta. Dopo la vittoria del campionato provinciale Chieti la squadra biancorossa sarà impegnata in questa stagione nel più impegnativo torneo d’Elite vinto lo scorso anno dal Vasto Marina di Roberto Antonaci.



Venerdì la seduta di allenamento si è svolta sulla spiaggia con una rosa che è ancora da ultimare, presenti alcuni ragazzi protagonisti la precedente annata, come Ayoub, Giorgio Finamore, Giuseppe D’Adamo, il capitano Savino e Piras. Con loro anche Piccinini, ex Vasto Marina, già impiegato anche con la prima squadra, mentre dal Fossacesia è arrivato l’attaccante Eduard Dumitriu.



La squadra si allena tutti i giorni al campo dell'Incoronata dalle 15.00. Quest’anno giocano i ragazzi nati nel '94,'95 e '96, chi fosse interessato a far parte della rosa può presentarsi al campo.