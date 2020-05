Danza la Vita, l'Avis comunale di Vasto, presieduta da Nino Fuiano, domani mercoledì 28 agosto, chiama a raccolta quanti considerano la salute un bene primario da preservare presso l'Arena alle Grazie. Una serata di danza, musica e spettacolo per la promozione della donazione del sangue, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Vasto. Con l'invitante titolo dil'Avis comunale di Vasto, presieduta da Nino Fuiano, domani mercoledì 28 agosto, chiama a raccolta quanti considerano la salute un bene primario da preservare presso l'Arena alle Grazie. Una serata di danza, musica e spettacolo per la promozione della donazione del sangue, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Vasto.

Partecipano l'Histon Ballet di Angiola Saraceni Galante, il Walter Caratelli Quartet, il cabarettista Peppino Giannone e il poeta dialettale Fernando D'Annunzio. Il presidente dell'Avis comunale di Vasto Fuiano ribadice come sia importante partecipare alle attività dell'associazione dei volontari italiani del sangue «sia come donatori e sia come attivisti per far crescere tra i cittadini la cultura della solidarietà e della donazione».

L'appuntamento è per le ore 20.45. In caso di pioggia lo spettacolo si effettuerà presso i locali del cineteatro Ruzzi in corso Italia.