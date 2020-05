Giuseppe Soria, intramontabile bomber biancorosso, da questa stagione anche capitano, mette a segno la tripletta che consente alla Vastese di battere 3-0 l'Altinrocca nella prima gara ufficiale della nuova annata, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza. In evidenza oltre a lui anche il portiere Cialdini, che con due splendide parate ha impedito il gol agli avversari, oltre ad aver neutralizzato un rigore a Giangiulio quando il risultato era fermo sull'1-0 per i padroni di casa.

Bene nel complesso tutta la squadra, sia in fase difensiva, dove Spagnuolo, espulso al 72' per aver rifilato una gomitata a Pierri, ha guidato il reparto, con la personalità che lo contraddistingue, in coppia con Triglione. Buone prove per tutti i fuoriquota, in particolare per Berardi, così come è stato positivo l'esordio del nuovo acquisto Battista, che ha dimostrato di poter dire la sua in questa squadra, suo l'assist per il primo gol di Soria. Nonostante il grande impegno non è riuscito a sbloccarsi Antignani, che si è procurato un rigore, ma l'attaccante è sulla strada giusta. Determinato anche Torres che nei minuti di recupero ha colpito la traversa con un bel tiro dalla distanza. La Coppa Italia può anche contare poco, ma chi la vince è promosso direttamente in Serie D, un particolare da non trascurare.





La cronaca. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per Andrea Servi, ex difensore della Pro Vasto nella stagione 2009/10, scomparso giovedì scorso a 29 anni a causa di un male incurabile. In curva D'Avalos viene esposto uno striscione: Ciao Andrea, Vasto ti saluta, r.i.p. I tifosi, pochi ma buoni, si fanno sentire e incitano la squadra fino alla fine. Da segnalare l'esordio tra gli ultras del nuovo gruppo Teste Quadre.

La Vastese scende in campo con una nuova divisa di colore blu scuro, mister Di Santo schiera Cialdini tra i pali, la coppia di centrali difensivi formata da Spagnulo e Triglione, Pantalone e Cardone terzini, a centrocampo Battista, Avantaggiato e Berardi, in avanti Di Vito, Soria e Antignani.

I padroni di casa iniziano contratti, la prima occasione della partita è per l'Altinrocca, al 7' Cantaruozzolo rovescia a due passi da Cialdini che compie il primo miracolo neutralizzando la conclusione avversaria. Al 18' Battista dalla destra serve Soria che di testa insacca la rete del vantaggio, al 24' è sempre l'attaccante Vastese che sfrutta un errore difensivo, ma solo davanti a Santandrea sbaglia un gol facile. Al 35' per l'arbitro Paolucci di Lanciano Spagnuolo commette in area un fallo da rigore su Cantaruozzolo, sul dischetto si presenta il capitano Giangiulio, Cialdini si tuffa sulla sua destra e para.

A inizio secondo tempo Cardone serve involontariamente Cantaruozzolo che sulla sua strada verso il gol trova ancora un super Cialdini, che da due passi para di nuovo. Al 50' fallo di Miggiani su Antignani in area, per l'arbitro è rigore, sul dischetto si presenta Soria che insacca a fil di palo alla destra dell'estremo difensore avversario. Al 54' bel cross di Di Vito, Antignani si coordina e colpisce in girata, ma la sfera finisce fuori. Al 72' Spagnuolo colpisce con una gomitata Pierri e viene espluso, salterà la sfida contro il San Salvo, Battista passa al centro della difesa e Di Vito retrocede a centrocampo, poi al suo posto entrerà Benedetti per fare coppia con Triglione.

All'80' l'inesauribile Soria ha ancora benzina nel motore, butta la palla in avanti e in velocità supera un paio di avversari, entra in area e con un tiro secco trafigge Santandrea, l'Aragona esulta insieme al suo bomber che poco dopo lascia il posto tra gli applausi al '96 Balzano. Nel finale si rivede l'Altinrocca in avanti, all'84' dalla sinistra Pierri mette in mezzo per Cantaruozzolo che spedisce fuori, tre minuti dopo lo stesso attaccante spreca ancora davanti alla porta. Nel secondo minuto di recupero una conclusione dalla distanza di Torres, entrato al posto di Antignani, si stampa sulla traversa.

Toccherà all'Altinrocca, perdente di questa sfida, giocare domenica 1 settembre in casa contro il San Salvo, la Vastese riposerà e per la coppa tornerà in campo mercoledì 11 settembre contro il San Salvo in trasferta. Per quanto riguarda il campionato l'appuntamento è per l'8 settembre, al momento non si sa ancora se in casa o in trasferta e contro quale avversario. Venerdì 30 agosto alle 17.30 a Francavilla al Mare è prevista la presentazione dei calendari della stagione sportiva 2013/14.

Un esordio da capitano che Soria non potrà dimenticare: "Faccio parte di questo progetto totalmente dall'inizio, oggi è andata bene, sapevamo che avevamo fatto dei carichi di lavoro e che non potevamo pretendere molto, loro hanno iniziato la preparazione da pochi giorni e sono più freschi, ma l'esperienza ha avuto la meglio. Dobbiamo migliorare ancora, queste gare servono a prepararci per il campionato, quello è il nostro obiettivo, vogliamo fare bene e giocarcela contro tutti, poi vedremo cosa arriverà". Qual è il segreto per essere così in forma a 35 anni? "Il divertimento e la passione, il calcio deve essere un piacere, questi sono i miei stimoli. Dopo qualche problema avuto lo scorso anno è tornato il sereno, se mi togli il sorriso mi togli la voglia di allenarmi e di giocare, ho bisogno di avere attorno a me un ambiente positivo e qui c'è".





Tabellino

Vastese-Altinrocca 3-0 (1-0)



Marcatori: 18' Soria (V), 50' Soria (V) rig., 80' Soria (V)

Vastese: Cialdini, Pantalone, Cardone, Battista, Spagnuolo, Triglione, Berardi, Avantaggiato, Antignani (61' Torres), Soria (85' Balzano), Di Vito (78' Benedetti). A disposizione: Cianci, Catenaro, Galiè, D'Adamo. Allenatore Nicola Di Santo

Altinrocca: Santandrea, Miggiani, Lo Mastro (76' Iamunno), Tucci, Fiocco, Lo Mele, Quintiliani, Pappone, Giangiulio (70' D'Antonio), Pierri, Cantaruozzolo. A disposizione: Comparelli, Scutti. Allenatore Marco Cianci

Arbitro: Paolucci di Lanciano, assistenti: Imbastaro e D'Ovidio di Lanciano

Ammoniti: Battista (V), Lo Mele (A), Pierri (A)

Espulso: Spagnuolo (V) al 72'