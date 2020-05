Topi d'ombrellone tornano a colpire. Non si ferma a Vasto Marina l'ondata di furti in spiaggia. Il ladro osserva, aspetta che le vittime si allontanino dagli ombrelloni per fare un bagno o una passeggiata, poi entra in azione: bastano pochi attimi sotto l'ombrellone per impadronirsi di uno zaino o di una borsa, lasciando tutto il resto per non dare nell'occhio e dare agli altri bagnanti l'impressione di aver preso le proprie cose.

E' accaduto pochi giorni fa a R.D., un 32enne di Vasto. Era al mare con un amico. Dopo aver poggiato gli zaini sono l'ombrellone di un lido balneare del centro di Vasto Marina, i due hanno deciso di farsi una passeggiata sulla battigia. Al ritorno, il giovane ha notato che gli asciugamani erano spostati, come se qualcuno avesse frugato. Dopo qualche minuto, ha alzato lo sguardo per prendere qualcosa e ha visto che, dalle stecche dell'ombrellone, era sparito lo zaino, contenente solo gli effetti personali perché soldi e chiavi di casa la vittima li aveva prudentemente portati con sé.

Dall'inizio dell'estate, sono state segnalate decine di furti sugli arenili della città.