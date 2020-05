Si è rinnovato ieri sera l'appuntamento con la rievocazione storica della consegna del Toson d'Oro. Qualche variazione rispetto al passato per la manifestazione organizzata dall'Associazione Amici del Toson d'Oro, presieduta da Valter Marinucci, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il corteo storico è partito da palazzo d'Avalos alle 21.15, prolungando lo spettacolo fino a qualche minuto dopo la mezzanotte.

Come accaduto negli ultimi anni a vestire i panni del principe Fabrizio Colonna è stato chiamato un ospite d'eccezione. In questa edizione 2013 è stato Francesco Testi, attore molto noto al pubblico delle fiction. Al suo fianco, ad interpretare la principessa Caterina Salviati c'era Rachele Argentino, 18enne vastese che, oltre ad essere il volto del video T'aspetto a Vasto, ha conquistato di recente la fascia di Miss Miluna Abruzzo. Testi, dopo aver salutato il pubblico presente, ha dovuto abbandonare la scena per ripartire verso Roma, dove è impegnato nelle riprese di una nuova fiction.

Tanti i figuranti vestiti con i costumi di Polvere di Stelle che hanno sfilato lungo le vie del centro, accompagnati dai tamburi, dalle trombe e dalle evoluzione degli sbandieratori di Lucera e Bucchianico. C'erano poi i mangiafuoco, i giocolieri e le sensuali danzatrici del ventre. Spazio anche al folklore, con i canti e i balli della tradizione popolare interpretati dai Cantori del Golfo e dall'associazione "Teatro e...".

La giornalista Paola Cerella ha condotto la serata, narrando le vicende avvenute a Vasto nell'ottobre 1723, quando il principe Colonna si recò in città per ricevere dal Marchese Cesare Michelangelo d'Avalos l'onorificenza del Toson d'Oro. Il cerimoniale è stato riproposto sul balcone principale del palazzo marchesale davanti ad un numeroso pubblico che però, all'avvicinarsi della mezzanotte, è diminuito. Da rivedere, per il prossimo anno, gli orari della manifestazione. Nei saluti finali gli organizzatori hanno espresso la soddisfazione per le due serate dedicate al Toson d'Oro e dato l'appuntamento agli spettatori per il prossimo anno.