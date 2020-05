E' stato necessario far ricorso all'elisoccorso per soccorrere un paziente colto da malore a Schiavi d'Abruzzo. L'eliambulanza, decollata in mattinata da Pescara, è atterrata nel paese dell'Alto Vastese attorno alle 10.45, caricando il paziente per trasferirlo all'ospedale Santo Spirito del capoluogo adriatico. In base alle prime informazioni fornite dal 118 di Chieti, fortunatamente i medici hanno accertato che non sussiterebbe il pericolo di vita.