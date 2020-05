Inizia nel migliore dei modi la stagione ufficiale del Real Tigre che nella partita di andata di Coppa Italia supera 3-1 la Virtus Ortona, una delle favorite, insieme al Borrello, alla vittoria del prossimo campionato di Promozione. Parte subito forte la squadra ospite che domina il primo quarto d'ora di gioco. Al 14' Paolini sugli sviluppi di un calcio d'angolo insacca di testa alle spalle di Farina. La reazione dei padroni di casa è immediata e la squadra di Liberatore inizia a macinare gioco ed occasioni da gol: al 35' pareggia Ferrazzo che al volo servito da Antonino si coordina per una sforbiciata volante ed insacca all'angolo basso opposto di Forlani.

Subito dopo azione travolgente di Ferrazzo che tira sul palo lontano, Forlani superlativo devia in angolo, al 42' nella stessa azione prima Madonna e poi Antonino colpiscono il palo. Al 45' prima dello scadere della prima frazione Madonna scatta sul filo del fuorigioco insaccando alle spalle del portiere avversario portando in vantaggio i suoi.

Nella ripresa stesso copione con il Real Tigre che attacca e rischia soltanto in un'occasione, ma Farina è bravo a respingere d'istinto il colpo di testa di Granata. Al 70' il tris porta la firma di Madonna che imbeccato da Di Giorgio supera il portiere con un pallonetto. Sul finale il risultato potrebbe essere più rotondo, ma prima Lanzano poi Madonna sciupano.

Buona la prima per il tecnico Antonio Liberatore: "Abbiamo giocato una buona partita, sotto di un gol i miei sono stati bravi a reagire alla grande portando a casa una vittoria importante per il morale in vista dell'inizio del campionato". Il torneo di Promozione inizierà domenica 8 settembre.



Tabellino

Real Tigre-Virtus Ortona 3-1 (2-1)



Marcatori: 4’ Paolini (V), 35’ Ferrazzo (R), 45’ e 70’ Madonna (R)



Real Tigre: Farina, Sanconcordio, Lanfranchi, Vetta, Carlucci, Antonino (67' Di Giorgio), Lupo, Di Laudo, Lanzano, Ferrazzo (60' Di Foglio), Madonna (74' Sottile). Allenatore Antonio Liberatore



Virtus Ortona: Forlani, Luciani S., D’Alessio, Di Lisio (63' Leone), Paolini, Lieti, Spadano (67' Sferrella), Granata, Luciani A., Dragani, Di Benedetto. Allenatore Fabio Sanguedolce



Arbitro: Gulotta di Lanciano (Assistenti: Di Cino e Martelli di Lanciano)