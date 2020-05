Si è concluso Domenica 25 agosto il Torneo Amatoriale di Tennis svoltosi in questi giorni presso il Circolo Tennis Vasto nello splendido e suggestivo Parco Muro delle Lame.



Il torneo ha visto la partecipazione oltre ai soci, di numerosi turisti che in questi giorni sono nella nostra cittadina, dichiara il Direttore Sportivo Luigi Pracilio.



Il singolare maschile è stato vinto da Giuseppe Celenza su Ugo Cipollone entrambi del C.T. Vasto, mentre il doppio maschile ha visto l’affermazione del duo Portafoglio-Di Nardo contro la coppia formata da Pracilio-Minenna. Infine il torneo di doppio misto ha visto prevalere la coppia Guerra-Felice del C.T. San Salvo contro Nolani-D’Aiello del C.T. Vasto.



Il Direttore del Circolo Bruno Baccalà segnala quest’anno la grande richiesta di prenotazioni di ore di gioco del nostro impianto da parte di ospiti anche stranieri, (in particolare francesi), che hanno molto apprezzato l’ospitalità della club house del Circolo usufruendo, tra l’altro, di tariffe agevolate a loro riservate.



Grande soddisfazione da parte del Presidente del Circolo, Luca Russo, per gli eventi organizzati nel corso della stagione estiva che si concluderà a fine Agosto con il Torneo FIT M/F di 4° cat. ed il tradizionale Torneo di San Michele a fine Settembre.