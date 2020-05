Il CSI Comitato Provinciale di Chieti ha in programma per i giorni di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre il primo torneo nazionale di Tambeach coppa Città di Vasto che si svolgerà presso i campi del Lido San Giorgio di Vasto Marina. Per la coppia prima classificata è previsto un premio in denaro di 100 euro per la seconda e terza classificata premi vari e medaglie.



Il Tambeach, uno sport ideato in Italia che sta diffondendo sempre più dopo essere diventato una disciplina sportiva che sarà presente alle prossime Olimpiadi, consente la partecipazione a uomini, donne e ragazzi nelle varie categorie.



Essendo la prima edizione a Vasto ed allo scopo di avvicinare i neofiti le regole per il torneo saranno lievemente modificate, in particolare il campo, dove ogni squadra utilizzando l’attrezzo definito Tamburello rimanderà la palla da un lato all’altro allo scopo di segnare un punto a favore, sarà di 9x9 mt invece dei 12x12 mt regolamentari. Allo stesso fine le squadre saranno indistintamente maschili, femminili o miste senza limiti di età e distinzione di tabellone.



La quota di iscrizione è di euro 20 a coppia e potrà essere effettuata fino al giorno 29 agosto 2013 contattando la delegata locale del CSI Lidia D’Ercole ai contatti indicati nel manifesto divulgativo.



I responsabili CSI provinciali e locali e le autorità comunali terranno una conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso il Comune di Vasto, nella sala del Gonfalone, mercoledì alle ore 12.00, nel corso della quale saranno presentati tutti gli aspetti di questa interessante ed innovativa disciplina sportiva che è nata in Italia nei primi anni del 900 ed è stata regolamentata la prima volta nel 1975 in occasione del torneo svoltosi a Cava d'Aliga (RG).