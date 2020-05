Conquistare l'accesso ad una finale mondiale, battagliando con atleti di un anno più grandi, era stato già un risultato strepitoso. Ma Nicolangelo Di Fabio, giovane nuotatore cupellese, ha fatto ancora meglio nei 400 stile libero ai Mondiali Juniores di Dubai. Nella sua gara d'esordio Di Fabio ha ottenuto un buon sesto posto, in 3.53.53, migliorandosi di quasi un secondo rispetto al tempo d'ingresso in finale.

Grande felicità per la squadra azzurrra anche per il quarto posto di Andrea Mitchel D'Arrigo. La gara odierna lascia ben sperare per il prosieguo della manifestazione mondiale, che vedrà Di Fabio scendere in vasca anche nei 200 e nei 100 stile libero.

Tanta la soddisfazione per il suo allenatore, Domenico D'Adamo, che da casa sta seguendo le gesta del suo "discepolo". Il tecnico vastese, dopo aver raggiunto ottimi risultati con tanti altri atleti, sta vedendo Di Fabio raggiungere risultati d'eccellenza.

Il sesto posto nei 400 stile è stato accolto con tanta gioia anche dal Team Lombardia, società per cui Di Fabio è tesserato, e dalla San Francesco Nuoto, che lo ha visto fare le prime bracciate nell'impianto di via dei Conti Ricci, dove ancora oggi si allena tutti i giorni.