Dopo un mese di agosto trascorso in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento i lavoratori della ex Golden Lady tornano a riunirsi in assemblea. Il 30 agosto, alle 17.30 sarà il momento per fare il punto della situazione ed organizzarsi in vista degli eventi futuri. A luglio era stato annunciato un incontro in sede ministeriale per l'11 settembre. Ma, considerato il comportamento dei funzionari del Ministero dello Sviluppo economico negli ultimi tempi, finchè non arriva una conferma ufficiale c'è poco da star tranquilli.

La vicenda dei lavoratori ex Golden Lady, finiti nel vortice delle esperienze con la Silda Invest e la New Trade, riporta tutti verso un unico obiettivo, come hanno scritto anche i rappresentanti sindacali nella convocazione dell'assemblea. "Intendiamo non affrontare più la questione in termini di singole aziende ( Silda e New Trade), ma di una nuova riconversione, che ridia opportunità di lavoro a tutti gli ex dipendenti Golden Lady".

Ecco che la convocazione è indirizzata a tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, dal presidente della Regione Gianni Chiodi fino ad arrivare al sindaco di Gissi, e poi a tutti i rappresentanti politici del territorio. L'intenzione è quella di andare a Roma, se ci sarà la convocazione per l'11 settembre, con tutti i lavoratori e tutte le istituzioni del territorio, per far sentire forte la voce che chiede la risoluzione, questa volta sul serio, della vertenza.