"Mi sembra un risveglio tardivo quello dei sindaci di Cupello e Monteodorisio e del capogruppo in Consiglio provinciale del Pd a proposito del Piano strategico intercomunale di vasta area. Per una serie di ragioni che dimostrano come non solo ci sia intempestività in merito alla questione sollevata, ma ancor di più una conoscenza parziale e strumentale di un argomento adottato con una delibera di giunta regionale del 2007, a firma dell’allora presidente Ottaviano Del Turco e che ha affidato i finanziamenti ai comuni di Vasto e San Salvo e ad altre città abruzzesi individuando delle macro-aree".

Lo afferma Giancarlo Lippis, assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Salvo. "Dal 2007 ad oggi cosa hanno fatto? Il Piano strategico - ricorda - è stato già approvato dalla Giunta Marchese e noi non possiamo non portarlo avanti anche al fine di evitare la revoca del finanziamento regionale e un’azione legale da parte dei tecnici incaricati".