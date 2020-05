Appuntamento questa sera alle ore 20.45 allo stadio Aragona per la prima partita ufficiale della nuova stagione per la Vastese che in coppa Italia regionale sfiderà l'Altinrocca. Il prezzo dei biglietti è di 5 euro per la curva e 10 per la tribuna, ingresso gratuito per gli abbonati. Nell'occasione è prevista anche la presentazione della squadra. Arbitra Paolucci di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Imbastaro e D'Ovidio di Lanciano.

Difficile ipotizzare la formazione, mister Di Santo potrebbe schierare Cialdini in porta, una difesa con Spagnuolo e Triglione centrali, Benedetti e Cardone terzini, a centrocampo Avantaggiato, D'Adamo e Pantalone, in avanti Di Vito, Antignani e il capitano Soria. In lizza per una maglia anche Catenaro, Berardi, Torres e il nuovo acquisto Battista.

Nella seconda giornata, in programma domenica 1 settembre alle ore 16.00, riposerà la squadra vincente, in caso di pareggio si fermerà quella che avrà disputato la prima partita in trasferta, cioè l'Altinrocca. La terza gara si gioca mercoledì 11 settembre alle ore 16.00 e vedrà in campo le due squadre che non si sono affrontate.

La società spera in una risposta positiva del pubblico per l'inizio di questa nuova stagione agonistica, nonostante la concomitanza di alcune partite di Serie A. Nell'attesa dell'incontro il tifoso Alessio Bozzelli, noto per le sue acconciature stravaganti, ha mantenuto la promessa fatta qualche settimana fa, il suo nuovo taglio è dedicato alla Vastese, sperando che la squadra del cuore gli regali una grande gioia anche quest'anno.

Venerdì 30 agosto alle 17.30 a Francavilla al Mare è prevista la presentazione dei calendari della stagione sportiva 2013/14. Domenica 8 settembre inizierà il campionato di Eccellenza. Nel corso dell'incontro la Vastese verrà premiata come vincitrice del girone B del campionato di Promozione dello scorso anno. Riconoscimenti anche per Virtus Cupello e Real Tigre, rispettivamente per la vittoria nei play off di Promozione e nel torneo di Prima Categoria, oltre che per le formazioni juniores di Vasto Marina e Vastese, per la conquista del titolo regionale abruzzese giovanile d'Elite e di quello provinciale.