Si chiude con un nono posto il Gran Premio di Repubblica Ceca di Andrea Iannone. Dopo l'11° nelle prove ufficiali di ieri, il pilota vastese riesce a portare a termine una gara senza troppe emozioni, approfittando delle cadute di Smith, prima, e Crutchlow, poi, per guadagnare due posizioni in classifica. Iannone dall'inizio della stagione ha dovuto combattere con guai fisici che ne stanno condizionando il rendimento, unitamente ad una moto, la Ducati del team Energy Pramac, che fatica ad esprimere il suo potenziale.

A vincere il Gran Premio di Repubblica Ceca è il fenomeno della Moto Gp Marc Marquez. Quinto successo su 11 gare per lo spagnolo che viaggia spedito verso la conquista del titolo mondiale. Per Iannone la soddisfazione di essere riuscito a condurre in porto la gara, pareggiando il risultato ottenuto all'esordio in Qatar.

La MotoGp non tirerà il fiato neanche questa settimana, perchè nel prossimo weekend si correrà già a Silverstone. Il 15 settembre, invece, il motomondiale torna in Italia con il Gran Premio di San Marino, sul circuito di Misano. Il Fan Club di Andrea Iannone ha pensato ad un regalo per tutti i tifosi. Infatti, acquistando il ticket d'ingresso al circuito, l'autobus da Vasto sarà gratuito. Per informazioni: Angelo (346.9401900), Vincenzo (335.1010467), Filippo (347.6535281), Carmine (329.1188555).

Classifica MotoGp: Marquez 213, Pedrosa 187, Lorenzo 169, Rossi 143, Crutchlow 127, Bradl 104, Dovizioso 96, Bautista 92, Hayden 80, Espargaro 62, Smith 59, Pirro 40, Iannone 36, Edwards 25, Barbera 24, Petrucci 22, De Puniet 20, Spies 9, Corti 7, Hernandez 7, De Angelis 5, Abraham 5, Aoyama 4, Laverty 3, Staring 2, Del Amor 1.