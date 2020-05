Ci siamo. Domani inizieranno i mondiali juniores di nuoto, che vedranno i migliori giovani nuotatori del mondo sfidarsi a colpi di bracciate a Dubai. Tra i convocati della nazionale italiana c'è Nicolangelo Di Fabio, cupellese cresciuto nelle fila della San Francesco Nuoto e oggi tesserato per il Team Lombardia. Di Fabio partecipa a questo importante appuntamento dopo i buoni progressi mostrati in vasca nel 2013 e dopo aver partecipato agli Europei juniores di Poznan. Prima dell'ultimo raduno collegiale a Ostia ha lavorato duro con il suo allenatore, il vastese Domenico D'Adamo, che lo ha preparato al meglio per ben figurare in questa competizione.

Nicolangelo Di Fabio, classe 1996, si sta imponendo come una delle giovani promesse del nuoto italiano. Per lui l'obiettivo su cui fissare lo sguardo sono le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Talento e classe non gli mancano, la volontà di allenarsi e migliorarsi giorno dopo giorno neanche. Per lui, come per gli altri atleti della spedizione azzurra, quella di Dubai sarà un'occasione molto importante per confrontarsi con i pari età di tutto il mondo e mettersi in mostra davanti ai tecnici più importanti.

Di Fabio scenderà in vasca domani nella prima gara prevista in calendario, i 400 stile libero. Poi sarà in piscina anche per i 200 e i 100 stile libero. A Cupello e Vasto fanno tutti il tifo per lui, sperando che possa conquistare risultati importanti in quel di Dubai.

La spedizione azzurra. A guidare il gruppo dei giovani nuotatori italiani a Dubai ci sarà Manuela Valle, ex campionessa nella rana e oggi vicepresidente federale. "E' un piacere accompagnare i ragazzi in questa esperienza di grande importanza per la loro carriera agonistica e per la loro formazione personale. Ho trovato un gruppo affiatato e un clima sereno e determinato. Alcuni atleti possono ambire a piazzamenti lusinghieri in questo confronto con i migliori del mondo. Il campionato mondiale di Dubai sarà certamente un passo importante per la carriera sportiva di ciascuno di loro, ai quali auguro di poter realizzare alla fine del quadriennio il sogno della partecipazione olimpica".

I ragazzi convocati dal selezionatore Walter Boognani: Linda Caponi (TNT Empoli), Giorgia Biondani (Leosport), Alisia Tettamanzi (Aqvasport), Claudia Tarzia (Genova N), Arianna Castiglioni (Team Insubrika Creval), Silvia Guerra (RN Torino), Diletta Carli (Tirrenica Nuoto), Ambra Esposito (Centro Ester); Francesco Giordano (Fiamme Oro Roma), Mattia Mugnaini (Aqvasport), Simone Sabbioni (Pol Com Riccione), Andrea Mitchell D'Arrigo (Aurelia Nuoto), Nicolangelo Di Fabio (MGM Team Lombardia), Luca Mencarini (CC Aniene).