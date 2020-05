Ancora un incendio notturno a Vasto. Alle 2.40 di questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto sono intervenuti in via dei Conti Ricci per spegnere le fiamme che rischiavano di distruggere un chiosco di frutta in via dei Conti Ricci. Il tempestivo intervento ha evitato che i danni fossero ingenti. Sul posto anche le forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto per risalire alla natura del rogo.