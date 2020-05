Dopo il successo di Roberto Perrone, giornalista del Corriere della Sera che ha presentato il suo ultimo romanzo, La cucina degli amori impossibili (cui si riferisce la fotogallery), stasera tocca a un altro scrittore di punta del panorama italiano far tappa a Vasto per Scrittori in piazza, l'appuntamento estivo con la buona lettura organizzato dall'associazione culturale Liber.

In piazza Barbacani, davanti alla Nuova libreria, la platea accoglierà Maurizio de Giovanni, che presenterà il suo nuovo romanzo: I bastardi di Pizzofalcone.

L'autore - Maurizio de Giovanni nasce nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Nel 2005 vince un concorso per giallisti esordienti con un racconto incentrato sulla figura del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Il personaggio gli ispira un ciclo di romanzi, pubblicati da Einaudi Stile Libero, che comprende Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia e Vipera (Premio Selezione Bancarella 2013). Nel 2012 esce per Mondadori Il metodo del Coccodrillo (Premio Scerbanenco), dove fa la sua comparsa l'ispettore Lojacono, ora fra i protagonisti della serie dei Bastardi di Pizzofalcone, ambientata nella Napoli contemporanea. Tutti i suoi libri sono tradotti o in corso di traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia, Danimarca e Stati Uniti. De Giovanni è anche autore di racconti a tema calcistico sulla squadra della sua città, della quale è visceralmente tifoso, e di opere teatrali.

Non hanno neanche il tempo di fare conoscenza, i nuovi investigatori del commissariato di Pizzofalcone. Mandati a sostituire altri poliziotti colpevoli di un grave reato, devono subito affrontare un delicato caso di omicidio nell'alta società. Le indagini vengono affidate all'uomo di punta della squadra, l'ispettore Giuseppe Lojacono, siciliano con un passato chiacchierato ma reduce dal successo nella caccia a un misterioso assassino, il Coccodrillo, che per giorni ha precipitato Napoli nel terrore. E mentre Lojacono, assistito dal bizzarro agente scelto Aragona, si sposta tra gli appartamenti sul lungomare e i circoli nautici della città, squassata da una burrasca fuori stagione, i suoi colleghi Romano e Di Nardo cercano di scoprire come mai una giovane, bellissima ragazza non esca mai di casa, e il vecchio Pisanelli insegue la propria ossessione per una serie di suicidi sospetti.





I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - personaggi



Luigi Palma, detto Gigi: commissario.

Che vorrebbe crederci, e ci crede



Giorgio Pisanelli, detto il Presidente: sostituto commissario.

Che non crede a chi se ne vuole andare



Giuseppe Lojacono, detto il Cinese: ispettore.

Che cerca sé stesso in un altro posto



Francesco Romano, detto Hulk: assistente capo.

Che ha un altro sé stesso nella testa



Ottavia Calabrese, detta Mammina: vicesovrintendente.

Che sembra una, e invece no



Alessandra Di Nardo, detta Alex: agente assistente.

Che cammina su due strade



Marco Aragona, vorrebbe essere detto Serpico: agente scelto.

Che sembra uno, e invece sí