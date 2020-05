Con il primo allenamento prende il via la nuova stagione della BCC Vasto Basket, che disputerà il campionato di Divisione Nazionale B. Biancorossi chiamati ad una grande stagione, dopo il ripescaggio che ha portato a compimento il grande lavoro della passata stagione, conclusasi amaramente nei playoff contro la Bls Lanciano. Ma la BCC Vasto Basket, arrivata seconda alle spalle del Molfetta in regular season, meritava il salto di categoria, il secondo in due anni.

Ieri i vastesi hanno ripreso a lavorare agli ordini dello staff tecnico, guidato dal riconfermatissimo Sandro Di Salvatore assistito da Luigi Cicchini e dal preparatore Andrea Ialacci. La squadra si è ritrovata al PalaBCC alle 18. Coach Di Salvatore ha tenuto a rapporto i suoi nella sala riunioni prima di scendere in campo. Pochi minuti ma sufficienti per indicare la strada da percorrere in questa stagione. E' stata anche l'occasione per le presentazioni tra i riconfermati e in nuovi arrivi. Ad assistere al primo allenamento c'è la dirigenza al gran completo, presidente Spadaccini in testa.

Sul campo si inizia a faticare sin da subito. Dopo una prima fase di riscaldamento si passa subito a provare schemi e soluzioni di gioco, per rinfrescare la memoria ai "veterani" e inserire sin da subito i nuovi nelle alchimie di coach Di Salvatore. Si lavora subito con la palla a spicchi, con tanta corsa ma anche tanti tiri a canestro. "Ormai già da qualche anno imposto la preparazione così - spiega il tecnico dei biancorossi -. Quando giocavo io ricordo che se non c'era una pista di atletica era un dramma. Invece sono convinto che i giocatori debbano correre, e con me si corre tanto, sul campo dove poi svolgono la loro attività. Poi per la parte prettamente atletica ci saranno le sessioni mattutine con Ialacci".

Quando si tira il fiato non mancano battute tra i giocatori, specie con i due neo-arrivati, Serroni e Durini, che il gruppo ha accolto nel migliore dei modi. Tanta voglia anche nei ragazzi delle giovanili, con Maggio, Bucci e i rientranti Salvatorelli e Magrì a darsi da fare per conquistarsi un posto fisso nelle convocazioni per quando inizierà la stagione.

Oggi si torna in campo per la doppia seduta, al mattino e al pomeriggio, e si proseguirà in questo modo per tutta la settimana, con una preparazione dura che dovrà dare i suoi frutti nel corso della stagione. E' partito l'anno della serie B per la BCC Vasto Basket, chiamata a disputare una stagione da protagonista dopo aver allestito una rosa che certamente potrà battagliare su ogni parquet.

Il roster: Vittorio Ierbs, Silvio Marinaro, Luca Di Tizio, Vincenzo Dipierro, Matteo Marinelli, Biagio Sergio, Antonio Serroni, Federico Durini, Alessio Maggio, Alessio Salvatorelli, Stefano Magrì, Jacopo Bucci, Alberto Serafini (in prova)