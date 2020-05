Sembra che i ladri si stiano specializzando nel mettere a segno furti durante i funerali. Azioni fulminee, svolte in pieno giorno, approfittando dell'assenza dei proprietari delle case che si sono recati in chiesa per dare l'estremo saluto ad una persona cara. L'ennesimo episodio si è verificato ieri mattina, in via San Rocco, zona già pesantemente colpita in passato dai furti.

Quando L.B. e la sua famiglia sono rientrati a casa non potevano credere ai loro occhi. Si sono trovati davanti una scena che mia avrebbero immaginato. Erano stati al funerale di uno stretto parente e il rientro nella loro villetta di via San Rocco doveva essere il momento per vivere un po' di tranquillità dopo giorni segnati dal dolore. E invece hanno dovuto fare i conti con la furia dei ladri che si erano accaniti contro la loro abitazione. "Probabilmente sono entrati dalla cucina, al pianterreno - racconta il giovane vastese -. Hanno messo a soqquadro la casa, tirando giù armadi e cassetti in tutti e tre i piani.

Hanno rubato oro e gioielli di famiglia e rovistato dappertutto. Ho notato che si sono accaniti contro dei porta-cd, forse credevano che ci fossero nascosti dei soldi dentro. E' stato davvero brutto rientrare a casa e trovare tutto quel disastro". Un furto in pieno giorno che deve aver visto in azione più persone. La famiglia che ha subito questo vile gesto ha sporto denuncia alla polizia, che indagherà sull'episodio. "La cosa più brutta, oltre al valore economico del furto - racconta L.B. - è vedere violata la tua privacy. Non è stata decisamente una bella giornata ieri".

Purtroppo quello dei furti durante i funerali sembra essere un fenomeno in rapida ascesa, con il malviventi che approfittano della certa assenza di parenti stretti dei defunti per compiere le azioni criminose.