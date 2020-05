Questa sera alle 20, presso l'Oasi parrocchiale della Parrocchia della Resurrezione di San Salvo Marina, l'Associazione "Vita e Solidarietà" organizza un incontro con due suore missionarie, Bibiana e Maristella impegnate in Congo e Sri Lanka. L'Associazione, nata nel 2002, sostiene oggi circa 370 bambini adottati a distanza e si occupa, attraverso il contributo libero dei sostenitori, di offrire un aiuto concreto in questi paesi. L'incontro con suor Bibiana e suor Maristella, spiegano i membri dell'associazione, sarà un modo per conoscere più da vicino le realtà nelle quali operano i missionari e capire quanto sia indispensabile l'aiuto di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di opere utili a bambimi e adulti.

Il sito dell'associazione (clicca qui)

Stefano Lanzano