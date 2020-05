Il motomondiale sbarca in Repubblica Ceca per l'11ª prova della stagione. Le prove ufficiali sul circuito di Brno hanno sancito la griglia di partenza della MotoGp nel Gran Premio di domani. Il vastese Andrea Iannone ha conquistato l'11ª posizione, dopo essere passato attraverso tutte le fasi di qualifica.

Dopo un gran lavoro nelle prove, nella FP4, che indica i primi 10 piloti che affrontano l'ultimo e decisivo turno, Iannone è rimasto fuori dalla top ten per pochi millesimi. Ha dovuto così guadagnarsi l'accesso alla Q1 passando per la Q2, sessione che lo ha visto primeggiare su Edwards (ripescato anche lui) ed Espargaro.

Nell'ultima e decisiva fase, la Q2, Iannone è riuscito a rimanere davanti ad Edwards, conquistando l'11° posto con il tempo di 1'57.455, a 1 secondo e 9 da Crutchlow che ha ottenuto la pole position. Ora Iannone e la sua squadra, la Energy Pramac Racing, saranno chiamati ad un gran lavoro per regolare al meglio la Ducati in vista del gran premio di domani.

Obiettivo del pilota numero 29 è riuscire a stare con il gruppo dei migliori e conquistare punti importanti per la classifica iridata, nonostante i guai fisici che lo costringono ormai da tempo a fare i conti con il dolore quando scende in pista. Oggi non gli è andata meglio, visto che ha rimediato un paio di scivoloni che certamente non lo aiutano a recupare la condizione fisica.

La griglia di partenza: Curtchlow, Bautista, Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Smith, Rossi, Bradl, Dovizioso, Hayden, Iannone, Edwards, Espargaro, Pirro, De Puniet, Hernandez, Petrucci, Corti, Barbera, Pesek, Laverty, Aoyama, Abraham, Staring, Bauer.