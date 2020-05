Il primo sorriso del pubblico del Vasto film festival lo regala Sabrina Impacciatore all'ultima serata. Al termine di un'edizione ingessata, l'attrice, conduttrice televisiva e imitatrice romana (ma di origini abruzzesi, di Elice) parla della crisi del cinema. Lo fa con decisione, ma anche con leggerezza. Il pubblico dei giardini di Palazzo D'Avalos gradisce, applaude e, per la prima volta in questa seriosa 18^ edizione, si scioglie in una risata.

L'ex presentatrice di Non è la Rai dice la sua senza peli sulla lingua: "In Italia gli artisti non vengono visti di buon occhio". Sul grande schermo "se hai fatto la commedia, non puoi fare il cinema d'autore". "E' facile prendere ad esempio i grandi attori di una volta: la loro carriera era lunghissima. Oggi la carriera di un attore dura due anni, poi finisce nel dimenticatoio".

Le premiazioni - La giuria ha decretato i film vincitori delle tre sezioni (Film d'aMare, Un cinema sempre più Vasto, e Generi all'italiana): Isole di Stefano Chiantini, Voci nel buio di Rodolfo Bisatti e Tutti i rumori del mare di Federico Brugia.

Altro disguido - Dopo i problemi delle prime due serate, altro disguido. A Vasto Marina, nell'Arena della Bagnante allestita per i film per bambini, non è stata proiettata la pellicola indicata sul programma ufficiale della manifestazione: invece di Croods della Disney, è andato in scena Ralph spaccatutto.

Bilancio - E' convocata per stamani, alle 9.45, la conferenza stampa in cui il sindaco, Luciano Lapenna, l'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, e il direttore artistico, Vittorio Giacci, stileranno un bilancio dell'edizione 2013 della rassegna cinematografica. Già da due giorni, salendo sul palco per le premiazioni e rispondendo alle sollecitazioni dei presentatori Andrea Pressenda e Mila Cantagallo, Lapenna e Sputore hanno anticipato il loro giudizio, parlando di "successo" e di "festival della svolta".