Critiche e polemiche hanno lasciato il segno. La tensione si taglia fette durante la conferenza stampa convocata per tracciare il bilancio della 18^ edizione del Vasto film festival. Non tutto è andato per il verso giusto: problemi tecnici e cambi di programma hanno finito per accrescere la diffidenza del pubblico vastese nei confronti di una rassegna cinematografica totalmente diversa da quelle precedenti.

Fin dalla sua presentazione, il 16 agosto, il Vff 2013 aveva dato l'impressione di essere una rassegna di film d'essais. A cose fatte, sembra si sia spinto più in là, nella tendenza a diventare un cineforum intimista, poco adatta al periodo estivo e lontana dal rivolgersi al grande pubblico, nonostante nel briefing finale in municipio vengano sbandierate "10mila presenze", cifra cui si stenta a credere dopo aver visto per quattro sere su sei la platea dei giardini D'Avalos (400 sedie) riempita solo a metà e l'Arena comunale alle Grazie tutt'altro che piena. Meglio è andata a Vasto Marina, dove la nuova Arena della Bagnante, allestita per proiettare il film per bambini, era però la meno capiente con i suoi 250 posti a sedere.

"Non si è potuto fare nel cortile di Palazzo D'Avalos", come era sempre stato negli scorsi anni, "perché abbiamo avuto delle prescrizioni di sicurezza: avremmo dovuto far installare sei bagni chimici con sentiero illuminato, pannelli antincendio lungo tutto il cortile ed estintori", spiega l'assessore Sputore. "Inoltre, qualche condomino ha presentato un ulteriore esposto legale".

Le parole d'ordine - "Il festival della svolta" e "abbiamo posto fine alle passerelle di vip": sono state queste le parole d'ordine pronunciate per nove giorni di fila da amministratori comunali e organizzatori. Vengono ripetute più volte anche nella conferenza stampa cui prendono parte il sindaco, Luciano Lapenna, l'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, il direttore artistico, Vittorio Giacci, il responsabile della Meta srl, Lino Olivastri, e il presentatore Andrea Pressenda, giornalista, ex cronista di Sky.

Impermeabili alle critiche - Dopo una settimana di critiche, nervi tesi per amministratori comunali e organizzatori, che difendono a spada tratta il loro "festival della svolta", mostrando insofferenza nei confronti delle domande dei giornalisti, dando risposte a volte stizzite e avventurandosi in improponibili paragoni con la Mostra del cinema di Venezia.

"Quando si decide di cambiare, si fa una cosa diversa", taglia corto Giacci: "Gli ospiti non sono costati nulla. Io, come direttore artistico, ho chiesto solo un rimborso spese".

Lapenna tiene a precisare che la 18^ edizione è frutto del lavoro di "una giuria di professionisti, che è stata ore e ore a selezionare i film" e che "vogliamo sempre più dare un'anima al Film festival altrimenti, se si esauriscono le risorse, è una manifestazione destinata a scomparire".

Con garbo, Olivastri fa notare che "il lavoro è stato svolto tutto da personale del posto, se si escludono due impiegate della mia segreteria. I compensi degli ospiti sono stati azzerati, ma notevole è stato il dispendio logistico e di accoglienza. Come ho ottenuto l'affidamento dell'organizzazione del Vasto film festival? Ho presentato una proposta. Il 7 agosto mi è stato detto di presentarmi in Comune. Ma eravamo in stand by dal 3 agosto, ragion per cui il 10 eravamo già in grado di presentare il nostro programma".