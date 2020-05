Ancora una donna scippata nel centro storico di Vasto. L'ultimo episodio è avvenuto in via Naumachia, alle 11.30. Una donna che stava percorrendo la stretta strada è stata avvicinata da un giovane a volto scoperto che con un gesto repentino le ha strappato la collana d'oro dal collo.

Il malvivente, che indossava una maglia azzurra, è poi fuggito verso la zona dove c'è il mercato settimanale del sabato. Qui si è confuso tra la folla facendo perdere le sue tracce. La donna, visibilmente scossa per quanto accaduto, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno poi chiesto l'intervento del 112.



Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e si sono messe sulle tracce del malvivente. Verranno controllate anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Un altro scippo era avvenuto il 18 agosto in via Barbarotta, una traversa di piazza Caprioli: anche in quel caso lo scippatore aveva strappato una catenina d'oro dal collo della vittima.