Domenica 25 Agosto a San Salvo Marina, presso l’Osteria del Mare (in prossimità del porto turistico) dalle ore 18 si terrà la Festa di Sinistra Ecologia e Libertà.

La festa sarà una piacevole occasione per parlare di sviluppo del nostro territorio e per rilanciare i temi che SEL proporrà, insieme al Centro sinistra, agli Abruzzesi in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali.

Il programma prevede:

Ore 18 apertura stands festa

Ore 19 Dibattito Pubblico: “Il Vastese: il futuro di un territorio tra industria, turismo, agricoltura ed artigianato. Le proposte del centrosinistra”.

Con: Chiara Zappalorto (vice segretaria provinciale PD); Tiziano Vicoli (segretario provinciale PSI); Alessandro Cianci (coordinatore provinciale SEL); Gabriele Marchese (consigliere comunale San Salvo Democratica); Michelino Natale (consigliere provinciale IDV); Franco Caramanico (consigliere regionale SEL); Emilio Di Cola (coordinatore SEL San Salvo).

Moderano i giornalisti Antonino Dolce e Orazio Di Stefano.

Ore 20 Cena a prezzi modici con piatti a base di pesce; in alternativa possibilità di cenare direttamente presso il ristorante “L’Osteria del Mare”.

Ore 22 Concerto della Banda Eita (con Domenico Imperato - voce, chitarra; Davide Marcone - Batteria e percussioni; Marco Bassi - Tastiera e basso)