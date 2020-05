La notte del 18 agosto il fuoristrada in uso al gruppo CB Histonium di Protezione Civile è stato incendiato mentre si trovata parcheggiato su un terreno di via Montevecchio. Il mezzo era stato lasciato in conto vendita presso un concessionario, poichè l'intenzione del gruppo era sostituire il fuoristrada con un pulmino, più funzionale alle esigenze del gruppo.

Sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di solidarietà del Gruppo comunale di Vasto di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vasto (Ch) esprime la più sincera solidarietà al responsabile Antonio Parisi e all'intero gruppo Radio Cb Histonium di Vasto (Ch) per il vergognoso gesto subito.

Protezione Civile Vasto

Eustachio Frangione