Con un berretto calato sulla testa e un colello a lama fissa non ancora ritrovato dalla polizia, un 27enne di Cupello ha rapinato ieri pomeriggio la parafarmacia di viale Perth, il tratto meridionale della circonvazione Istoniense.

Al termine di un'indagine-lampo, gli agenti del Commissariato di Vasto, lo hanno rintracciato, A.F. le sue iniziali. Davanti al vice questore Cesare Ciammaichella ha confessato di aver commesso il reato. Essendo trascorsi i termini di legge necessari a far scattare l'arresto il flagranza o quasi flagranza, nei confronti del giovane è scattata la denuncia a piede libero per rapina a mano armata.

La ricostruzione dei fatti - Le telecamere della parafarmacia hanno ripreso la scena. Erano le 18, quando il 27enne è entrato in azione. Indossava un maglietta chiara a righe e un berretto con visiera. Si è diretto verso il bancone e, puntando il coltello contro le due farmaciste, si è fatto consegnare i soldi della cassa: in tutto, circa 400 euro. Soldi che gli investigatori non hanno ritrovato.

Poi si è infilato nella sua auto ed è scappato. Una delle due dottoresse, però, è riuscita a memorizzare "quattro numeri di targa", racconta Ciammaichella. Da quelle indicazioni e dai filmati sono partite le indagini dell'anticrimine. Coprendosi parzialmente gli occhi con una fascia tergisudore, il giovane era successivamente tornato davanti alla parafarmacia "per accertarsi di cosa avessero potuto riprendere le telecamere".

"Abbiamo eseguito uno screening sulle auto dei pregiudicati", spiega l'ufficiale di pubblica sicurezza. Poi, una volta individuato il presunto rapinatore, sono partite le telefonate civetta: "Lo abbiamo fatto chiamare da falsi amici fino a quando si è tradito. Quindi, lo abbiamo convocato in Commissariato, dove è venuto accompagnato dal suo avvocato, Arnaldo Tascione, su consiglio del quale ha confessato di aver messo a segno la rapina, motivando il gesto col fatto che era in crisi d'astinenza e aveva dei debiti".

E' il terzo colpo alla parafarmacia di viale Perth. Il 14 febbraio scorso una banda di malviventi incappucciati, nel giro di 10-15 minuti, aveva derubato prima la tabaccheria di corso Palizzi, vicino all'arco di Porta Nuova, e poi dal centro storico si era spostata sulla circonvallazione per compiere un analogo raid nel punto vendita di parafarmaci e medicine da banco.

