Con il primo allenamento presso la pista di atletica del Parco Muro delle Lame prende il via la stagione sportiva 2013/2014 della Pro Vasto femminile. La squadra del presidente Pierino Tumini sarà ai nastri di partenza del campionato di serie C, pronta a dare battaglia, come sempre, sui campi di tutta la regione. Riconfermato alla guida delle biancorosse mister Nello Mazzatenta, così come sarà presente in blocco tutta la dirigenza che negli ultimi anni ha seguito la squadra.

Dopo la vittoria dellla Coppa Disciplina, a pari punti con il Pizzoli, la formazione vastese avrà diritto all'esonero dal pagamento di metà della tassa d'iscrizione al campionato. "Di questi tempi è certamente importante - commenta il dirigente Antonio Pracilio -. Noi siamo pronti per affrontare questa nuova stagione. Ci sono alcune ragazze che hanno giocato con noi negli ultimi anni che hanno ancora un po' di indecisione sul da farsi. Vedremo".

Dal dirigente biancorosso anche un appello alle ragazze del territorio a cimentarsi nel calcio. "Sarebbe importante poter allargare il gruppo - spiega Pracilio -. Ma se per i ragazzi è possibile attingere dalle scuole calcio, per le ragazze questo non può avvenire. Così anche ragazze che magari a scuola si trovano a giocare a calcio e si divertono, poi non scelgono di far parte di una squadra. Noi rivolgiamo l'invito a tutte coloro che volessero provare. In queste settimane ci troveranno alla Frana, poi sui campi della città".

Per chi volesse unirsi al gruppo della Pro Vasto Femminile è possibile contattare Antonio (347.6495393) o Francesca (348.4750704).