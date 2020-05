Piscina comunale, Bischia (PpV):

"Mentre i lavoratori della piscina comunale continuano a rimanere disoccupati, l’amministrazione dimostra di non avere polso nel risolvere la questione reintegro, anche dopo la sentenza del 26 luglio 2013, e questo provoca giustamente dissenso, disagio negli animi di chi reclama giustizia, che questa amministrazione non riesce a garantire". Lo afferma Andrea Bischia, consigliere comunale di Progetto per Vasto, dopo il verdetto con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Vasto, Caterina Salusti, ha stabilito che vanno reintegrate due lavoratrici della piscina comunale di Vasto, Assunta Sanese e Rosa Dario, non confermate dopo il cambio di gestione: nel 2011, infatti, l'impianto natatorio di via Conti Ricci è passato dalla cooperativa Comete di Vasto alla Sport Management di Verona.

il motivo per cui l'amministrazione di centrosinistra è così tenera nei confronti di questa società. Perché questa difficoltà nel richiamarla per farle rispettare le normative di un bando che la stessa amministrazione ha impostato? E' ora di finirla, Vasto è diventata terra di conquista dove ognuno fa ciò che vuole a discapito dei cittadini e degli stessi lavoratori che reclamano il diritto di lavorare, così come richiesto dal bando".