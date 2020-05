Ha fatto in tempo a parcheggiare la sua auto e scendere prima che questa prendesse fuoco. Protagonista della disavventura un uomo sansalvese che si era recato per fare la spesa presso il supermercato Eurospin di via Alcide De Gasperi a San Salvo a bordo della sua Fiat Punto. Ma l'auto, a causa di un malfunzionamento, ha preso fuoco non appena l'uomo ha arrestato la marcia.

Il tempestivo intervento con l'utilizzo dell'estintore e dell'idrante del supermercato ha evitato che il rogo assumesse dimensioni maggiori. Sul posto sono poi giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno messo in sicurezza la vettura, evitando altri problemi.

Tanta paura per l'uomo che ha visto la sua auto prendere fuoco e per le persone che si trovavano nel parcheggio ma fortunatamente nessuna grave conseguenza se non i danni alla Punto.