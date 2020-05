Le magiche colonne sonore dei film nei giardini di Palazzo D'Avalos per la quinta serata del Vasto film festival. Un pianoforte sul palco e spazio a Danilo Rea, compositore ed esecutore delle musiche che hanno valorizzato tante pellicole cinematografiche.

"Sul palco insieme ad Andrea Pressenda e Mila Cantagallo, presentatori della serata, anche Anna Pavignano, sceneggiatrice candidata all'Oscar per Il Postino, per un incontro fatto di ricordi e delicatezza. Dall'unione artistica e sentimentale con l'indimenticabile Massimo Troisi, ai retroscena sulle sceneggiature de Il Postino, Ricomincio da Tre, Le vie del Signore sono finite per arrivare a parlare di Sul Mare con la regia di Alessandro D'Alatri, altra proposta offerta dal direttore artistico del Festival Vittorio Giacci", sottolinea una nota dell'organizzazione, affidata alla Meta srl di Treglio.

Sul palco per premiare Danilo Rea è salito il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, che davanti al pubblico del D'Avalos ha tracciato un primo bilancio della 18^ edizione della rassegna cinematografica: "La sfida - ha detto - era rinnovare nella necessità di contenere i costi. Rinnovare e dare spazio ai giovani. Credo che ci siamo riusciti, nonostante le critiche sacrosante. Vedendo il pubblico di stasera, credo che la sfida sia stata vinta. Spero che nella mia città ci sarà una sempre maggiore accoglienza di questa svolta che abbiamo voluto imprimere al Vasto film festival".

Oggi l'ultima serata - Questa sera, venerdì 23, la finalissima con il promotore del progetto Lino Olivastri, il presidente della giuria Paolo Micalizzi e i giurati, chiamati a decretare i vincitori delle due rassegne in gara. Gli ospiti d'onore saranno: Sabrina Impacciatore, Mimmo Calopresti e Marco Pontecorvo, figlio del grande Maestro Gillo che firmò proprio con un film sul mare, La Grande strada azzurra, con Yves Montand e Alida Valli la regia del suo primo lungometraggio.

L'appuntamento e' dalle 20.30 nei giardini di Palazzo d'Avalos.