L'Italia dei valori non lascia Vasto, ma cambia location: non più a Palazzo D'Avalos, ma all'Arena comunale alle Grazie. Non sarà la kermesse nazionale che si è tenuta dal 2006 al 2012 nella residenza marchesale.

Sarà un congresso di livello regionale, quello che il partito del gabbiano si appresta a celebrare in città il 21 settembre prossimo. Stando a quanto si apprende ufficiosamente, si tratterà di un appuntamento ridimensionato nella durata e nell'importanza. Ma, comunque, dopo la batosta elettorale subita da Rivoluzione civile, la lista capeggiata da Salvatore Ingroia cui l'Idv aveva aderito, il partito fondato da Antonio Di Pietro prova a ripartire dall'Abruzzo e da Vasto.

Il leader, dimessosi dopo le elezioni politiche di febbraio, attualmente è presidente onorario dell'Italia dei valori. Il segretario nazionale è Ignazio Messina.