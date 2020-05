Ormai sta diventando una tradizione di fine estate. Per il terzo anno consecutivo gli amici dell'associazione teramana Detto tra noi, daranno vita ad Abruzzo on the coast, un viaggio a piedi sul litorale abruzzese per riscoprire e valorizzare le bellezze del territorio. La partenza quest'anno sarà da Scerne di Pineto il 26 agosto, per arrivare a Campomarino, sconfindando in Molise, il 31 agosto.

"La scelta del percorso di quest'anno - spiegano i promotori della camminata - è stata fatta per ricordare i 50 anni dalla divisione amministrativa tra Abruzzo e Molise. Abruzzo on the coast sarà anche il momento per dire un forte sì al Parco della Costa teatina e un secco no ad Ombrina mare 2 e tutti i progetti simili".

Sei le tappe da affrontare in riva all'Adriatico:

26/08 - Scerne di Pineto-Cerrano-Pescara sud/Francavilla (25 km)

27/08 - Pescara sud - Marina di San Vito (24 km)

28/08 - Marina di San Vito - Casalbordino (21 km)

29/08 - Casalbordino - Vasto Marina (18 km)

30/08 - Vasto Marina - Termoli nord (19 km)

31/08 - Termoli nord - Campomarino (18 km)

"La partecipazione è aperta a tutti - ricordano i promotori di Abruzzo on the coast -, anche solo per una delle nostre tappe". Il cammino sarà nelle zone più belle della costa adriatica, camminando lungo l'ex tracciato ferroviario, dove possibile, in spiaggia, sulle scogliere, per godere di panorami troppo spesso ritenuti scontati e poco valorizzati.

Per poter partecipare alla "spedizione" è possibile contattare Graziano (329-0539540).