Il tema della cecità entra nel Vasto film festival 2013 con Voci nel buio, il toccante film di cui parlano nei giardini di Palazzo D'Avalos il regista, Rodolfo Bisati, e l'attrice Laura Pellicciari.

"E' girato a Trieste - spiega sul palco Bisati - perché ormai i film non si possono fare più coi soldi del Ministero. Bisogna cercare convergenze geografiche, coproduzioni internazionali. Voci nel buio è un film sulla cecità, che racconta anche la guerra dei Balcani, di cui negli anni Novanta a Trieste si sentivano le cannonate. Nonostante non siamo andati a cercare il grande mercato cinematografico, il grande mercato ci ha chiamato. Abbiamo girato questa pellicola con un bambino cieco dalla nascita. Da lui ho imparato tantissimo: i ciechi conoscono e sanno raccontare l'immagine. Raccontano in maniera analitica ciò che abbracciano".

"Il pubblico ha salutato di nuovo con calore Giuseppe Ferrara che ha portato a Vasto un'opera inedita, L'Aeroporto Fantasma, mentre il critico cinematografico Paolo Micalizzi, presidente della giuria del Festival e curatore della mostra dedicata a Michelangelo Antonioni - Immagini a futura memoria di un grande Maestro del Cinema - si e' soffermato sul valore della memoria da trasmettere alle giovani generazioni". Un omaggio toccante e sentito e che ripercorre con materiale inedito e appunti personali la vita e la carriera del grande regista", sottolineano gli organizzatori.

"Tra il pubblico anche presenze internazionali: dallo Yorkshire, Julie Murray, ricercatrice di storia del cinema, affascinata dalla realta' del Festival, a conferma di come Vasto si stia imponendo anche a livello internazionale".

Il programma di oggi - Ore 20.30

Giardini di Palazzo d’Avalos

Incontro con Anna Pavignano

Arena delle Grazie

Film per bambini Rapunzel di Nathan Greno, Byron Howard

Arena della Bagnante

Film per bambini Ribelle di Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell

Ore 21.00

Giardini di Palazzo d’Avalos

Concerto di Danilo Rea con repertorio di musiche da film

Ore 22.30

Arena delle Grazie

Film Sul mare di Alessandro D’Alatri

Arena della Bagnante

Film L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento

Domani la finale del Festival - "Due vincitori assoluti e tre ospiti d’onore. E’ il programma della finalissima della 18esima edizione del Vasto Film Festival". Lo annuncia una nota della Meta srl, la società che organizza il Vff 2013.

"Nella splendida cornice dei Giardini d'Avalos Sabrina Impacciatore parlera' del suo film in distribuzione nelle ultime settimane Amiche da morire (dove è protagonista insieme a Cristiana Capotondi e Claudia Gerini) diretto da una regista esordiente, Giorgia Farina, segno evidente di come sia possibile raggiungere il grande pubblico. Una conferma in più dell'importanza del Festival che vuole dare spazio alle nuove realta' del cinema italiano. Altra sorpresa che il Festival regalerà all’attento pubblico di Vasto sarà la presenza del regista Marco Pontecorvo, figlio dell’indimenticabile Gillo che firmò il suo primo lungometraggio con “La Grande Strada Azzurra, un’opera che sviluppa tema sociali attraverso le storie di gente di mare e con le grandi interpretazioni di Yves Montand e Alida Valli. A Pontecorvo sarà consegnato un premio speciale in memoriam del padre e parlerà anche degli ultimi lavori con al centro tematiche impegnative come ad esempio Mai per Amore, che ha affrontato la violenza contro le donne. Confermata anche la presenza del regista Mimmo Calopresti.