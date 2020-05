Appuntamento con il divertimento targato Teresa Mannino sabato 24 agosto sera all'Arena alle Grazie di Vasto. L'attrice comica sarà protagonista dello spettacolo "Terribilmente divagante", da lei scritto con Giovanna Donini e Federico Basso, regia di Marco Rampodi e scena di Francesca Pedrotti.

Lo spettacolo. "In un luogo sospeso e immerso nella natura, a metà tra una terrazza sul mare e una stravagante zattera, caratterizzata da un'avvolgente tela che porta lontano Teresa racconta, sorride, graffia, con la dolce consapevolezza del ''fuori luogo'', con la spontaneità di chi si trova su un palcoscenico ma conserva la stessa immediatezza che avrebbe in un salotto, senza pretese di mondanità. Come se gli spettatori non avessero prenotato un biglietto, ma avessero suonato il citofono per una visita improvvisata. Così, semplicemente. Due ore di divertimento... divagante".

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 21.30, è organizzato da Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di Vasto.

Biglietti. Prevendita presso Muzak e rivenditori abituali e sul circuito Ciaoticket.

Info. 0873 365378 - 346 7513610