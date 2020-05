"Domani avremo una seduta del Consiglio Provinciale. Tra i punti all’ordine del giorno discuteremo una mozione urgente presentata da Eliana Menna (Idv) che tende ad impegnare il presidente della Provincia al pronto reperimento di risorse finanziarie per la sistemazione della strada provinciale 152, che collega Castiglione Messer Marino a Montazzoli, su cui grava da tempo una frana che ostruisce il naturale traffico veicolare". Lo annuncia Camillo D'Amico, capogruppo consiliare del Pd, che attacca l'amministrazione provinciale di centrodestra: "Di annunci al riguardo ne abbiamo sentiti tanti quanto di formali comunicazioni di rassicurazioni, formulate ai sindaci di Castiglione Messer Marino e Montazzoli, altrettanto da qualche improvvido assessore regionale.

Dei famosi 3 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione dei fondi Fas 2000/2006 dalla quale sarebbero arrivate le risorse necessarie per sistemare la frana della strada provinciale 152 quanto di altre del vastese cosa ne è stato? Dei promessi viaggi a Roma per sollecitare la definizione dell’utilizzo dei fondi Fas, verbalmente fatte nella pubblica assemblea tenuta a Castiglione Messer Marino da Di Giuseppantonio e Tavani, cosa è poi successo ed avvenuto?

Su queste cose ci aspettiamo risposte certe ed impegni concreti non certo altre affermazioni d’impegni aleatori perché, con l’autunno e l’inverno prossimo venturo ormai alle porte, non possiamo consentire altre sofferenze agli abitanti delle nostre aree interne che, coraggiosamente, presidiano zone naturalmente impervie".