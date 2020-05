Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Andrea Servi. Romano, difensore centrale, nella stagione 2009/2010 aveva militato nella Pro Vasto collezionando 25 presenze e due gol. Una terribile malattia gli ha negato la vita ad appena 29 anni. Aveva debuttato in serie B con la Salernitana quando aveva 20 anni, poi una buona carriera con Vittoria, Giulianova, Sambenedettese, Giacomense, Pro Vasto, Nocerina ed Ebolitana.

La sua ultima squadra era stata la Lupa Roma, prima della scoperta della malattia e la sua lotta che purtroppo lo ha visto sconfitto. I tifosi biancorossi lo ricordano ancora con affetto, come un buon giocatore e una grande persona.

Andrea Servi lascia la moglie Eleonora e la figlia Angelica. Domani a Monterondo parenti, amici e compagni di squadra che con lui hanno condiviso tante avventure sul campo si ritroveranno per l'ultimo saluto.