Sono tre le persone denunciate dalla Polizia di Vasto per episodi legati ai furti. Nel primo caso si tratta di due giovani, un ragazzo di 23 anni, P.M., e una ragazza di 26, V.M., sorpresi a rubare nel supermercato Leclerc di via Cardone a Vasto. Per loro è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, poichè avevano prelevato generi alimentari e cosmetici per un valore di circa 200 euro.

"La Polizia - spiega il dirigente del Commissariato Cesare Ciammaichella- prontamente intervenuta dopo la segnalazione dell’addetto alla sicurezza, li ha sorpresi con le mani nel sacco dopo che avevano varcato l’uscita riservata ai clienti che non effettuano acquisti, nella speranza di farla franca. Da un attento controllo del sistema di videosorveglianza si è potuto ricostruire la tecnica utilizzata dai due per sottrarre la merce. Mentre il ragazzo cercava di coprire la complice dalla telecamera che riprendeva la zona di competenza, quest’ultima nascondeva la refurtiva sotto i vestiti e nella borsa. Naturalmente la merce asportata è stata contestualmente riconsegnata".

Presi di mira da parte dei ladri anche le auto parcheggiate. Qualche sera fa la Squadra Voltante del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo che furtivamente si aggirava in una strada poco illuminata del centro città. "Durante il controllo - spiega Ciammaichella- l’uomo, di origini albanesi, ha esibito come documento una patente di guida che dava sospetto ai poliziotti. Infatti dagli accertamenti esperiti è emerso anche che non aveva mai conseguito la patente. La falsa patente è stata sequestrata. L’albanese, identificato per V.A., di anni 27, residente a Vasto da diverso tempo, è stato deferito all’A.G. per uso di atto falso".

La Polizia sta anche indagando dopo la denuncia di un cittadino che ha sorpreso due persone all'interno della propria abitazione. I due hanno forzato la porta d'ingresso, credendo che nessuno fosse in casa. All'interno hanno però trovato il proprietario dell'appartamento che li ha messi in fuga. L'uomo ha poi fornito al personale del Commissariato dettagliata descrizione dei due malviventi.

"I controlli della Polizia - conclude il vice questore- per scoraggiare i malviventi continueranno anche nei prossimi giorni. E’ stata infatti predisposta un’attività di controllo con il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. Fondamentale sarà anche e soprattutto il contributo che gli stessi cittadini possono dare adottando le opportune misure di sicurezza, evitando di lasciare finestre aperte nelle abitazioni e nelle auto parcheggiate per non essere facili prede dei ladri. Soprattutto rivolgersi alle forze dell’ordine tempestivamente".