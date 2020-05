Federico Durini alla BCC Basket:

A due giorni dal raduno per l'avvio della nuova stagione la BCC Vasto Basket piazza un bel colpo di mercato acquistando il 20enne playmaker leccese Federico Durini. Un metro e 88 di altezza per 70 chili, Federico Durini, nonostante l'età, vanta già diverse esperienze sul parquet. Quattro stagioni a Lecce, con performance di alto livello in prima squadra e nelle giovanili, con cui ha disputato anche le finali nazionali, che gli sono valse le convocazioni nelle nazionali azzurre giovanili.

Nel 2010 l'approdo al Monteroni, con due stagioni in DNC, culminate con la promozione in DNB, dove ha giocato lo scorso anno. Forte fisicamente, può ricoprire anche il ruolo di guardia. Negli schemi di coach Di Salvatore potrebbe giocare al fianco di Vincenzo Dipierro (nella soluzione con due playmaker in campo) o in alternanza al cestista lucano.

Dopo la chiusura della trattativa da parte della società del presidente Spadaccini abbiamo contattato Durini per le sue prime parole da biancorosso. "Sono molto entusiasta di questa nuova avventura -ha dichiarato a ZonaLocale.it -. A convincermi sono state la serietà della società, di cui tutti mi hanno parlato bene, e l'allenatore, che conosco e apprezzo molto".

A Vasto troverà Antonio Serroni, con cui ha disputato il vittorioso campionato in DNC con Monteroni. "Conosco anche gli altri giocatori, con qualcuno mi sono anche incontrato in campo. Non vedo l'ora di iniziare".

Durini potrebbe prendere la canotta numero 12 (come ipotizzato nel fotomontaggio), lo stesso numero utilizzato nella passata stagione a Monteroni. Con questo acquisto il roster della BCC Vasto Basket può considerarsi completo. Venerdì, al raduno della squadra, ci saranno anche alcuni giocatori under in prova, che potrebbero aggiungersi a quelli del vivaio biancorosso per una stagione ad alto livello.